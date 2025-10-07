Gioco d’azzardo in Friuli Venezia Giulia si spendono 500 euro per abitante

Udinetoday.it | 7 ott 2025

In un’Italia dove il gioco d’azzardo continua a essere un fenomeno diffuso e complesso, il Friuli Venezia Giulia si distingue come una delle regioni meno esposte al rischio ludopatia. A dirlo è il nuovo indice regionale di rischio ludopatia elaborato da Imco, basato su dati ufficiali di Agenzia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

