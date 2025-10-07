Gioco d’azzardo in Friuli Venezia Giulia si spendono 500 euro per abitante
In un’Italia dove il gioco d’azzardo continua a essere un fenomeno diffuso e complesso, il Friuli Venezia Giulia si distingue come una delle regioni meno esposte al rischio ludopatia. A dirlo è il nuovo indice regionale di rischio ludopatia elaborato da Imco, basato su dati ufficiali di Agenzia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Friuli Venezia Giulia rivaluta legge regionale sul gioco: focus su raccolta e spesa pro capite - Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia analizza la legge sul gioco d'azzardo con dati contrastanti, spesa pro capite di 1. Segnala gioconews.it
Friuli Venezia Giulia, Honsell (Open): “Leggi regionali sul gioco d’azzardo all’avanguardia, ma inapplicate” - “In Consiglio regionale, come Open Sinistra Fvg ho presentato la relazione di minoranza alla valutazione della legge regionale 1/2014 per il contrasto e la prevenzione alla dipendenza dal gioco d’azza ... Lo riporta pressgiochi.it