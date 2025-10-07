Giochi popolari ad Agazzano | una domenica per tutta la famiglia
Domenica 12 ottobre dalle ore 15 in piazza Europa ad Agazzano un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia con i Giochi Popolari 2025.«Unisciti a noi per giochi tradizionali, premi e tanto divertimento in piazza ad Agazzano.Approfitta della polenta degli Alpini e goditi l’esibizione del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In occasione della XXXVIII 'Festa d’Autunno e dei Giochi Popolari'. DOMENICA 12 OTTOBRE a partire dalle ore 16:30 Piazza Filippo Turati “ ECO OCA” Un vero e proprio gioco dell’Oca GIGANTE dedicato alle famiglie con bambini, capace di sensibilizzare il p - facebook.com Vai su Facebook
