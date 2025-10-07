Giochi popolari ad Agazzano | una domenica per tutta la famiglia

Ilpiacenza.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre dalle ore 15 in piazza Europa ad Agazzano un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia con i Giochi Popolari 2025.«Unisciti a noi per giochi tradizionali, premi e tanto divertimento in piazza ad Agazzano.Approfitta della polenta degli Alpini e goditi l’esibizione del. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giochi - popolari

Cingoli fa un tuffo nell’Ottocento. Tradizioni e giochi popolari in piazza

Giochi per giocatore singolo più popolari su steam secondo l’attività giornaliera degli utenti

Madden 26 domina le ricerche dei giochi più popolari su switch 2

Giochi popolari ad Agazzano: una domenica per tutta la famiglia - Domenica 12 ottobre dalle ore 15 in piazza Europa ad Agazzano un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia con i Giochi Popolari 2025. Da ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Giochi Popolari Agazzano Domenica