ginori 1735 nuovo progetto con scultrice ingrid donat

Sesto Fiorentino (Firenze), 7 ottobre 2025 - Per la prima volta la scultrice francese Ingrid Donat porta il suo linguaggio artistico nel mondo della porcellana, realizzando un nuovo capitolo del progetto Ginori arte firmato dalla nota manifattura fiorentina, dal 2013 parte del gruppo del lusso Kering. Di madre svedese e padre originario dell'Isola di Réunion, Donat spesso nelle sue opere si ispira alle arti decorative francesi e alle tradizioni artistiche di diverse culture, esplorando temi come la femminilità e la maternità. Per Ginori 1735 ha creato una collezione che guarda alle alle tecniche di scarificazione, già esplorate in passato lavorando materiali come bronzo, legno, pergamena e tessuti.

