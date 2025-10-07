Ginori 1735 nuovo progetto con scultrice Ingrid Donat
Sesto Fiorentino (Firenze), 7 ottobre 2025 - Per la prima volta la scultrice francese Ingrid Donat porta il suo linguaggio artistico nel mondo della porcellana, realizzando un nuovo capitolo del progetto Ginori arte firmato dalla nota manifattura fiorentina, dal 2013 parte del gruppo del lusso Kering. Di madre svedese e padre originario dell'Isola di Réunion, Donat spesso nelle sue opere si ispira alle arti decorative francesi e alle tradizioni artistiche di diverse culture, esplorando temi come la femminilità e la maternità. Per Ginori 1735 ha creato una collezione che guarda alle alle tecniche di scarificazione, già esplorate in passato lavorando materiali come bronzo, legno, pergamena e tessuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ginori - nuovo
Ginori, scatta il quadriennio Corsini. Il nuovo Cda approva il bilancio: "Riaprire il museo in tempi brevi"
Serie completa Richard Ginori “ Le Ville di Firenze “ dal 1969 al 1974. ( nuovo di negozio ) Vai su Facebook
Ginori 1735, nuovo progetto con scultrice Ingrid Donat - Per Ginori 1735 ha creato una collezione che guarda alle alle tecniche di scarificazione, già esplorate in passato lavorando materiali come bronzo, legno, pergamena e tessuti. Segnala lanazione.it
Ginori 1735: conclude progetto forni ecosostenibili per ridurre emissioni - Ginori 1735 ha concluso il progetto "nuovi forni di produzione" presso la Manifattura di Sesto Fiorentino, che prevedeva l'installazione e l'avviamento di 5 forni statici ... Scrive milanofinanza.it