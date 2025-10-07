Gino Cecchettin | La giustizia riparativa? Possibile anche per Turetta

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tempo del lutto si imbroglia nei giorni. "Allora sembra di non potersi più permettere la felicità". Finché, "il silenzio crea uno spazio di pace, un rifugio. Il posto giusto per chi non c’è più". Poi, la cicatrice cerca luce: "Se il dolore si trasforma in amore, si può essere liberi". Sono queste alcune delle frasi contenute in una lettera che Gino Cecchettin, la voce ferma e gli occhi sempre un po’ lucidi, ha letto ieri a Palazzo Marino a Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, del presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, e di un’aula gremita, riempita da un lungo applauso. Perché arriva sempre anche il tempo degli anniversari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

gino cecchettin la giustizia riparativa possibile anche per turetta

© Quotidiano.net - Gino Cecchettin: "La giustizia riparativa? . Possibile anche per Turetta"

In questa notizia si parla di: gino - cecchettin

Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin: “La rabbia non porta a nulla”

Giulia Cecchettin, la frase spiazzante del padre Gino su Turetta: “Se lo avesse fatto…”

Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin: “La rabbia non porta a nulla”

gino cecchettin giustizia riparativaGino Cecchettin: "La giustizia riparativa? . Possibile anche per Turetta" - Il primo anno della Fondazione che porta il nome della figlia Giulia uccisa dall’ex "Ma nel caso specifico il percorso di reinserimento è un orizzonte a lungo termine". Si legge su quotidiano.net

gino cecchettin giustizia riparativaGino Cecchettin e la grammatica del perdono: “Turetta ha ucciso mia figlia, ma non escludo per lui la giustizia riparativa” - Il padre di Giulia Cecchettin, uccisa l’11 novembre 2023: “Serve però un orizzonte a lungo termine. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gino Cecchettin Giustizia Riparativa