Gino Cecchettin | La giustizia riparativa? Possibile anche per Turetta
Il tempo del lutto si imbroglia nei giorni. "Allora sembra di non potersi più permettere la felicità". Finché, "il silenzio crea uno spazio di pace, un rifugio. Il posto giusto per chi non c’è più". Poi, la cicatrice cerca luce: "Se il dolore si trasforma in amore, si può essere liberi". Sono queste alcune delle frasi contenute in una lettera che Gino Cecchettin, la voce ferma e gli occhi sempre un po’ lucidi, ha letto ieri a Palazzo Marino a Milano, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, del presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, e di un’aula gremita, riempita da un lungo applauso. Perché arriva sempre anche il tempo degli anniversari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
