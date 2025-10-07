Gino Cecchettin e la giustizia riparativa per Filippo Turetta | Non la escludo assolutamente
Gino Cecchettin non esclude la giustizia riparativa per Filippo Turetta. Il padre di Giulia crede a un percorso per i femminicidi: «Penso, in generale, che possa essere un percorso valido per reinserire nella società le persone che hanno sbagliato, anche in modo grave. Ma bisogna reinserirle dando loro gli strumenti concreti per riparare davvero il loro errore. Parlo però da cittadino, non del mio caso». Nel suo caso, quando ha detto «È troppo tardi», intendeva «che è troppo tardi in riferimento alla fase in cui è attualmente il processo, visto che siamo a un mese dall'Appello. In realtà, forse è troppo presto.
