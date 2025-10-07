Gino Cecchettin Così ho imparato a vivere di nuovo dopo la perdita di Giulia

Vanityfair.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quel dolore si è trasformato in impegno concreto attraverso la Fondazione a lei dedicata, e che è nata proprio un anno fa. Tra riflessione e piccoli gesti quotidiani, dalla passione per il ballo all’affetto di una nuova compagna, la vita ha ritrovato valore. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

gino cecchettin cos236 ho imparato a vivere di nuovo dopo la perdita di giulia

© Vanityfair.it - Gino Cecchettin, «Così ho imparato a vivere di nuovo dopo la perdita di Giulia»

In questa notizia si parla di: gino - cecchettin

Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin: “La rabbia non porta a nulla”

Giulia Cecchettin, la frase spiazzante del padre Gino su Turetta: “Se lo avesse fatto…”

Giffoni Film Festival, Gino Cecchettin: “La rabbia non porta a nulla”

gino cecchettin cos236 hoGino Cecchettin, «Così ho imparato a vivere di nuovo dopo la perdita di Giulia» - Quel dolore si è trasformato in impegno concreto attraverso la Fondazione a lei dedicata, e che è nata proprio un anno fa. Segnala vanityfair.it

gino cecchettin cos236 hoUn anno di Fondazione Giulia Cecchettin, la lettera di «papà Gino»: «Il dolore è diventato amore per sentirmi libero» - A Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, il racconto di dodici mesi di progetti. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gino Cecchettin Cos236 Ho