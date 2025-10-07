Ginnastica artistica doppia vittoria per le atlete dell' Edera ai Campionati regionali di squadra
Si è svolta domenica a Cesena la prima prova regionale del Campionato di squadra Gold di ginnastica artistica aprendo cosi la nuova stagione agonistica. Edera Ravenna era presente con due squadre di allieve nelle categorie più alte, la Gold 1 e la Gold 2.Nella gara Gold 1, la squadra composta da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
In questa notizia si parla di: ginnastica - artistica
Ginnastica artistica, la SMaL torna da Rimini con 23 medaglie
LIVE Universiadi 2025, risultati 22 luglio in DIRETTA: azzurri del volley a caccia della semifinale! Inizia la ginnastica artistica
LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: out tutti gli azzurri nell’arco, in corso le qualificazioni della ginnastica artistica
Ginnastica artistica news Prima prova campionato regionale Gold 2. Le ginnaste della Reale con una squadra riorganizzata in emergenza per un piccolo infortunio si presenta a testa alta e porta a termine una buona gara senza grandi errori. Terminano seste Vai su Facebook