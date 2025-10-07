Ginnastica Andrea Bertasi è doppio oro ai Giochi del Mediterraneo giovanili
A Istanbul, in Turchia, è in corso di svolgimento l'ottava edizione del 'Comegym', manifestazione giovanile di ginnastica dedicata ai Paesi del Mediterraneo. A rappresentare l'Italia c'è anche il palestrino Andrea Bertasi, che nella mattina di lunedì 6 ottobre ha conquistato una doppia medaglia. 🔗 Leggi su Today.it
