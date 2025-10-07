Ginnastica Andrea Bertasi è doppio oro ai Giochi del Mediterraneo giovanili

Today.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Istanbul, in Turchia, è in corso di svolgimento l'ottava edizione del 'Comegym', manifestazione giovanile di ginnastica dedicata ai Paesi del Mediterraneo. A rappresentare l'Italia c'è anche il palestrino Andrea Bertasi, che nella mattina di lunedì 6 ottobre ha conquistato una doppia medaglia. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ginnastica - andrea

Ginnastica, nasce commissione medica Fgi guidata da Andrea Ferretti - Nel processo di rinnovamento avviato dal nuovo Consiglio Direttivo Federale della Federginnastica il presidente Andrea Facci ha deliberato la nomina di una Commissione medica federale per il ... Si legge su sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Ginnastica Andrea Bertasi 232