Giffone | torna la Sagra del fungo

Reggiotoday.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per la 31° Sagra del fungo in programma dal 10 al 12 ottobre a Giffone. Evento organizzato dall'Associazione culturale e micologica giffonese in collaborazione con il Comune di Giffone.ProgrammaVenerdì 10 ottobre ore 7 tutti a funghi per l'allestimento della mostra micologica.Sabato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giffone - torna

giffone torna sagra fungoGiffone, ritorna l’appuntamento con la 31ª sagra del fungo | DATE - Dopo il grande successo della 30° edizione della sagra del fungo di Giffone ,grazie all’instancabile lavoro della Dottoressa e micologa  Marcella Palermo, Presidente dell’Associazione Culturale e mico ... Lo riporta strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Giffone Torna Sagra Fungo