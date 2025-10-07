Giffone | torna la Sagra del fungo
Tutto pronto per la 31° Sagra del fungo in programma dal 10 al 12 ottobre a Giffone. Evento organizzato dall'Associazione culturale e micologica giffonese in collaborazione con il Comune di Giffone.ProgrammaVenerdì 10 ottobre ore 7 tutti a funghi per l'allestimento della mostra micologica.Sabato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Giffone, ritorna l’appuntamento con la 31ª sagra del fungo | DATE - Dopo il grande successo della 30° edizione della sagra del fungo di Giffone ,grazie all’instancabile lavoro della Dottoressa e micologa Marcella Palermo, Presidente dell’Associazione Culturale e mico ... Lo riporta strettoweb.com