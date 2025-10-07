Giffi Noleggi | l’Azienda che cresce mettendo al centro le persone
Solidità, capillarità sul Territorio, continui investimenti tecnologici e nelle risorse umane, questi sono i tratti distintivi di Giffi Noleggi, realtà nata in Abruzzo alla fine degli anni Novanta e oggi presente con quarantuno sedi operative in tutta Italia accompagnate da una moderna flotta di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
L'importante non è vincere ma stravincere: il libro di Francesco Giffi - Francesco Giffi, titolare di Giffi Noleggi, è diventato un punto di riferimento assoluto nel settore del noleggio di veicoli commerciali. adnkronos.com scrive