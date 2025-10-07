Giardini De Amicis fase clou del cantiere | a Pasqua 2026 la fine dei lavori

7 ott 2025

Cantiere Giardini De Amicis, a Pasqua 2026 la fine dei lavori. L'annuncio è stato dato dalla sindaca Franca Foronchi nel corso dell'incontro con i residenti del Centro a palazzo del Turismo, primo di sei appuntamenti del ciclo "Quartieri in Comune". "Nel pieno rispetto del cronoprogramma, per la.

