Giardini De Amicis fase clou del cantiere | a Pasqua 2026 la fine dei lavori
Cantiere Giardini De Amicis, a Pasqua 2026 la fine dei lavori. L’annuncio è stato dato dalla sindaca Franca Foronchi nel corso dell’incontro con i residenti del Centro a palazzo del Turismo, primo di sei appuntamenti del ciclo “Quartieri in Comune”. “Nel pieno rispetto del cronoprogramma, per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: giardini - amicis
Nel pomeriggio di sabato 4 ottobre 2025 si è svolto, presso i giardini di Piazzetta De Amicis, l’Incontro Ecumenico in occasione dell’VIII centenario del Cantico delle Creature (1225-2025). Hanno partecipato il vescovo, mons. Guido Marini, il parroco della com - facebook.com Vai su Facebook
Cattolica, Giardini De Amicis, a Pasqua 2026 la fine dei lavori - L’annuncio è stato dato dalla sindaca di Cattolica Franca Foronchi nel corso ... Si legge su corriereromagna.it
Giardini De Amicis, al cantiere arriva la gru - Si comincia dal posizionamento di alcuni pali sotto terra Riparte il cantiere ai giardini De Amicis per la realizzazione della ... Segnala ilrestodelcarlino.it