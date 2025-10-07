giappone con due libri e tre ricette illustrate per sentirsi a tokyo

P rendere la metropolitana a Tokyo non è proprio facilissimo, nel complicato intersecarsi delle linee e dei kanji (i “caratteri” di scrittura). Ma una chance può concedersela anche il viaggiatore meno esperto, purché si limiti alla “verde”, la linea Yamanote, che è di proprietà dello Stato e inanella in un cerchio perfetto i nodi cruciali della metropoli. Da Tokyo, la fermata della Stazione Centrale, dove sembra però di stare ad Amsterdam, a Sugamo, sfilata di vecchie botteghe di cibo e bancarelle, alle più classiche Shibuya e Shinjuku fino a Tamachi, vicinissima alla splendida Ambasciata d’Italia e a Yurakucho. 🔗 Leggi su Iodonna.it

