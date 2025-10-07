Giallo nell' Area 51 | un velivolo non identificato fa scattare l' allarme Indaga l' Fbi

Un misterioso incidente aereo nei pressi dell' Area 51 ha portato a restrizioni di volo nell'area interessata del deserto del Nevada, che ospita una delle basi aeree più segrete e misteriose al mondo. Un'indagine congiunta tra l' Us Air Force e l' Fbi è stata avviata per fare chiarezza sull'accaduto, senza rilasciare troppi dettagli sull'evento: uno scenario perfetto per gli appassionati di ufologia che già guardano a una trama da X-Files. I dettagli su ciò che è accaduto il 23 settembre nei cieli del Nevada sono ancora top-secret. Ciò che sappiamo è che un velivolo dell'Aeronautica Militare statunitense non meglio specificato, si pensa un drone sperimentale, è precipitato nel Nevada meridionale, ai margini dall'Area 51, un tempo nota come " Nevada Test Site - 51 ", struttura militare sperimentale che si trova nei pressi del Groom Lake ed è gestita da un distaccamento dell'Air Force Flight Test Center della base aerea di Edwards. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

