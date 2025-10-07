Giallo Formentera | la morte di Luisa Asteggiano non è violenta il compagno torna libero

Luisa Asteggiano morta a Formentera: cade l’ipotesi del femminicidio. La morte di Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra (Cuneo) e residente da anni a Formentera, non sarebbe legata ad alcun atto violento. Lo ha confermato la Guardia Civil delle Baleari dopo l’autopsia eseguita sul corpo della donna, trovata senza vita la mattina di domenica nel suo appartamento di Es Pujols, celebre località turistica dell’isola. In un primo momento, le autorità non avevano escluso l’ipotesi di un femminicidio. La presenza in casa del compagno, Ivan Sauna, 51enne originario di Busto Arsizio, aveva infatti spinto gli investigatori a disporre un fermo per accertamenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

