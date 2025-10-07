Giallo di Formentera ribaltone nelle indagini sull’italiana trovata cadavere | l’autopsia esclude la morte violenta Liberato il compagno
Ribaltone sul caso della 45enne trovata morta in casa a Formentera: la Guardia Civil che sta operando sull’isola sulla morte dellam45enne italiana ha escluso il decesso violento di Luisa Asteggiano, originaria di Bra, in provincia di Cuneo, trovata senza vita domenica nella sua abitazione a Es Pujols. Lo scrive la Voz de Ibizia citando i risultati dell’autopsia condotta sul corpo della vittima. Una vicenda su cui la Guardia Civil ha fatto sapere di essere in attesa di altri esami che possano stabilire le cause della fine della cittadina italiana che viveva da dieci anni sull’isola. Giallo a Formentera: Luisa Asteggiano morta per cause non violente. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Giallo Formentera: la morte di Luisa Asteggiano non è violenta, il compagno torna libero
