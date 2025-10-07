C’è qualcosa di incredibilmente naturale in Giacomo Giorgio, anche solo al telefono. Ha un modo di parlare che mette subito a proprio agio: bastano pochi minuti e il ghiaccio si scioglie, come se si stesse chiacchierando con un vecchio amico al tavolo di un bar, senza fretta. Un’atmosfera rara, soprattutto quando si parla con un personaggio famoso. Nato a Napoli nel 1998, Giacomo ha iniziato a recitare da adolescente e oggi, a poco più di 27 anni, vanta già un percorso notevole. Eppure, non ha nulla della star costruita o distante: ogni sua scelta sembra guidata da passione, disciplina e autenticità. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Giacomo Giorgio è ossessionato dalla rasatura perfetta