Il lancio di Ghost of Yotei, il nuovo titolo sviluppato da Sucker Punch, ha riscosso un successo immediato a livello globale. Il videogioco, sequel di Ghost of Tsushima, si è distinto per ambientazioni mozzafiato e un gameplay altamente coinvolgente e interattivo. Con un punteggio di 86 su Metacritic, sta conquistando sia la critica che i giocatori, consolidando la propria posizione tra le produzioni più apprezzate dell’anno. successo commerciale e dati non ufficiali. vendite ufficiali e record di vendita. Il gioco ha stabilito record di vendita nel Regno Unito, grazie alle vendite fisiche (secondo fonti come Push Square ). 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Ghost of yotei vendite: realtà o bugia?