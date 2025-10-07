Ghost of Yotei | Guida per vincere allo Zeni Hajiki
Zeni Hajiki è un passatempo tanto semplice quanto affascinante. Il suo obiettivo è chiaro: colpire la moneta dell’avversario con la giusta forza e precisione, usando un’altra moneta come proiettile. Non ci sono carte, dadi o strategie complesse. Tutto ruota intorno alla destrezza manuale e alla capacità di dosare la potenza del lancio. È un gioco di riflessi e sensibilità, più vicino all’arte del gesto che alla logica della vittoria. Il minigioco è disponibile sin dall’inizio dell’avventura e può essere affrontato in diversi luoghi della mappa. Non prevede progressi, potenziamenti o evoluzioni nel tempo: ogni partita è una sfida pura, dove contano solo mano ferma, attenzione e ritmo. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
In questa notizia si parla di: ghost - yotei
