GF 2025 pagelle | Jonas Pepe è l’anti Spolverato Anita la brutta copia di Shaila Gatta

La puntata di ieri sera di Grande Fratello ha finalmente regalato le prime vere dinamiche, a una settimana dall’arrivo dei “casalinghi” nella Casa più spiata d’Italia. Un’anteprima fuori dal normale – letteralmente parlando – ha introdotto la serata, ma SuperSimo non delude mai. La conduzione di Simona Ventura è apparsa molto più sicura rispetto alla scorsa settimana: meno dipendente dal gobbo, cartellina in mano e una carrellata di “cioè” a non finire. ma che vogliamo dire? È lei, Simona Ventura (voto: 8). Gli opinionisti: un trio che funziona, ma deve ancora sciogliersi. Nota dolente, se vogliamo, quella degli opinionisti in studio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

