La luce fioca dell’alba, ancora incerta, illuminava a malapena la strada quando la quiete di un’anonima mattina si è spezzata con un grido silenzioso di orrore. Davanti a una casa come tante, un corpo è stato trovato in una pozza di sangue, testimone muto di un’aggressione brutale e improvvisa. Le lame avevano colpito con violenza implacabile, lasciando ferite profonde e un destino appeso a un filo. Le condizioni della vittima, trovata gravemente ferita, sono apparse subito disperate, dando il via a una corsa contro il tempo per salvarle la vita e a un’indagine frenetica per far luce su un atto di una ferocia inaudita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Germania sotto shock, sindaca accoltellata più volte davanti casa