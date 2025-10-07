Germania sotto shock sindaca accoltellata più volte davanti casa
La luce fioca dell’alba, ancora incerta, illuminava a malapena la strada quando la quiete di un’anonima mattina si è spezzata con un grido silenzioso di orrore. Davanti a una casa come tante, un corpo è stato trovato in una pozza di sangue, testimone muto di un’aggressione brutale e improvvisa. Le lame avevano colpito con violenza implacabile, lasciando ferite profonde e un destino appeso a un filo. Le condizioni della vittima, trovata gravemente ferita, sono apparse subito disperate, dando il via a una corsa contro il tempo per salvarle la vita e a un’indagine frenetica per far luce su un atto di una ferocia inaudita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Germania, la sindaca neoeletta Iris Stalzer accoltellata: è in fin di vita - La neoeletta sindaca di Herdecke, Iris Stalzer, è stata trovata gravemente ferita con coltellate allo stomaco e alla schiena.
Allarme in Germania: accoltellata la neosindaca Iris Stalzer, è caccia agli aggressori - Accoltellata la neosindaca di Herdecke, Iris Stalzer, in condizioni critiche: la polizia tedesca dà la caccia ai responsabili.