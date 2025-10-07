Germania sindaca Spd accoltellata | Arrestato il figlio di 15 anni

Germania di nuovo sotto choc: la nuova sindaca di Herdecke (Nord Reno-Vestfalia) Iris Stalzer è stata vittima di un'aggressione con coltello. La 57enne, esponente dell' Spd, è in pericolo di vita dopo un'aggressione. Le sue condizioni sarebbero critiche, riporta Bild. Non si sarebbe però trattato di un attentato politico, ma di una tragedia familiare. Sarebbe stato fermato infatti il figlio adottivo della sindaca, come scrive la Bild. Conferme anche dal portale di Wdr riferisce di aver visto un adolescente portato via in manette. La donna è stata colpita con 13 coltellate al petto e all'addome. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Germania, sindaca Spd accoltellata: "Arrestato il figlio di 15 anni"

