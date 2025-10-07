Germania sindaca Iris Stalzer accoltellata e in fin di vita figlio 15enne | Aggredita da sconosciuti

La 57enne esponente della SPD era stata eletta sindaco di Herdecke circa dieci giorni fa. La polizia ha portato via il figlio 15enne della donna che era in casa e ha riferito di un'aggressione da parte di sconosciuti davanti all'abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: germania - sindaca

Germania, la sindaca dell'Spd Iris Stalzer accoltellata davanti a casa. È in gravi condizioni

Germania, sindaca Iris Stalzer accoltellata e in fin di vita, figlio 15enne: "Aggredita da sconosciuti" - La polizia ha portato via il figlio 15enne della donna che era in casa e ha riferito di un'aggressione da ...

In Germania la futura sindaca di una cittadina è stata accoltellata e si trova in condizioni critiche - Martedì in Germania Iris Stalzer, eletta a settembre sindaca della città di Herdecke, nello stato della Renania Settentrionale-