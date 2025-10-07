Secondo la testata Bild, Stazler sarebbe stata colpita al ventre e alla schiena da un gruppo di uomini. A spiegarlo alla polizia sarebbe stato il figlio adottivo della donna, un 15enne. Al momento dell'aggressione, in casa si trovavano lui e la sorella 17enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Germania, sindaca dell’Spd colpita con 13 coltellate davanti casa: fermato il figlio 15enne