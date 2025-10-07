Germania Merz strizza l' occhio alla Nato e la spara | Un anno di leva obbligatoria per tutti Spd si oppone | Governo punti a incentivare volontari

Per far fronte all'impoverimento di personale della Bundeswehr e assicurare "difesa" contro le "minacce" esterne, Merz propone di introdurre un anno di circoscrizione obbligatoria proprio alla vigilia della riforma della leva che presto sarà presentata da Pistorius "Sono a favore di un anno c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

