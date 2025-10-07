Germania la sindaca di Herdecke trovata con ferite di arma da taglio | le immagini
La nuova sindaca di Herdecke (Nord Reno-Vestfalia) Iris Stalzer è stata vittima di un’ aggressione con coltello. La 57enne, esponente dell’Spd, sarebbe in pericolo di vita dopo un’aggressione. Le sue condizioni sarebbero critiche, riporta Bild. Secondo le informazioni, la neoeletta sindaca è stata trovata gravemente ferita oggi dal figlio nel suo appartamento a Herdecke-Herrentisch. Avrebbe riportato numerose coltellate all’addome e alla schiena. Avrebbe detto al figlio di essere stata aggredita per strada da diversi uomini. Al momento i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvarle la vita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
