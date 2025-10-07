Germania Baviera pianifica riforme per abbattere i droni
Monaco, 7 ott. (askanews) - Il presidente bavarese Markus Soeder ha dichiarato che discuterà le riforme per rendere più facile per la polizia abbattere i droni che minacciano le infrastrutture critiche nel Land sud-orientale della Germania, dopo che la scorsa settimana Monaco di Baviera è stata interessata da una corposa presenza di droni non meglio identificati nei cieli, che hanno portato a un'interruzione del traffico aereo con un impatto su oltre 6.500 passeggeri. "Niente ansia, niente attese, ma conseguenze. Sparare invece di aspettare, questa deve essere la conseguenza. La protezione della popolazione, la protezione delle infrastrutture e la protezione del nostro territorio hanno la priorità assoluta, quindi non ci sono compromessi errati in questo senso", ha dichiarato Soder. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: germania - baviera
