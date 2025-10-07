Germania accoltellata sindaca | è grave

14.55 Iris Stalzer, neo sindaca socialdemocratica di un piccolo comune tedesco, è stata accoltellata. E' stata trovata gravemente ferita dal figlio in casa. Lei ha detto di essere stata aggredita per strada da diversi uomini. E' stata ferita da numerose coltellate all'addome e alla schiena. Stalzer versa in condizioni molto gravi.Rischia la vita. Immediata la reazione del cancelliere Merz:"Un atto efferrato.Fare rapidamente chiarezza. Temiamo per la vita della sindaca designata e speriamo in una sua completa guarigione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it