Germania accoltellata sindaca | è grave

Servizitelevideo.rai.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

14.55 Iris Stalzer, neo sindaca socialdemocratica di un piccolo comune tedesco, è stata accoltellata. E' stata trovata gravemente ferita dal figlio in casa. Lei ha detto di essere stata aggredita per strada da diversi uomini. E' stata ferita da numerose coltellate all'addome e alla schiena. Stalzer versa in condizioni molto gravi.Rischia la vita. Immediata la reazione del cancelliere Merz:"Un atto efferrato.Fare rapidamente chiarezza. Temiamo per la vita della sindaca designata e speriamo in una sua completa guarigione". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: germania - accoltellata

germania accoltellata sindaca 232Germania, accoltellata sindaca del Spd: &#232; in pericolo di vita - Vestfalia) Iris Stalzer è stata vittima di un'aggressione con coltello. Segnala lapresse.it

germania accoltellata sindaca 232Germania, sindaca dell'Spd accoltellata davanti a casa: la neoeletta si trova in gravi condizioni - Paura a Herdecke (Germania), dove la neoeletta sindaca Iris Stalzer, 57 anni, esponente SPD, &#232; stata vittima di un’aggressione con coltello ed è attualmente in gravi condizioni. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Germania Accoltellata Sindaca 232