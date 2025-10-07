Germania accoltellata sindaca socialdemocratica neo-eletta Si trova in condizioni critiche Arrestato il figlio 15enne

Iris Stalzer, sindaca designata di una cittadina nel Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. La donna di 57 anni è una politica dell’Spd, il principale partito di centrosinistra tedesco, e dovrebbe entrare in carica a novembre. Secondo le prime testimonianze avrebbe ricevuto diversi colpi all’addome e alla schiena. Il sito del quotidiano Bild riporta che il figlio della donna, un ragazzo di 15 anni, è stato portato via dalla Polizia e sarebbe in stato d’arresto. Insieme alla sorella avrebbe chiamato i soccorsi, parlando di «diversi uomini» in strada. 🔗 Leggi su Open.online