La nuova sindaca di Herdecke (Nord Reno-Vestfalia) Iris Stalzer è stata vittima di un’aggressione con coltello. La 57enne, esponente dell’ Spd, sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sarebbero critiche, riporta Bild. Secondo le informazioni, la prima cittadina è stata trovata gravemente ferita oggi dal figlio nel suo appartamento a Herdecke-Herrentisch. Avrebbe riportato numerose coltellate all’ addome, al petto e alla schiena. Avrebbe detto di essere stata aggredita per strada da diversi uomini. Al momento i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvarle la vita. Secondo il giornale tedesco, la polizia ha dato l’allarme e sta cercando i responsabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Germania, accoltellata sindaca del Spd: è in pericolo di vita