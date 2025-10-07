Germania accoltellata sindaca del Spd | è in pericolo di vita
La nuova sindaca di Herdecke (Nord Reno-Vestfalia) Iris Stalzer è stata vittima di un’aggressione con coltello. La 57enne, esponente dell’ Spd, sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sarebbero critiche, riporta Bild. Secondo le informazioni, la prima cittadina è stata trovata gravemente ferita oggi dal figlio nel suo appartamento a Herdecke-Herrentisch. Avrebbe riportato numerose coltellate all’ addome, al petto e alla schiena. Avrebbe detto di essere stata aggredita per strada da diversi uomini. Al momento i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvarle la vita. Secondo il giornale tedesco, la polizia ha dato l’allarme e sta cercando i responsabili. 🔗 Leggi su Lapresse.it
