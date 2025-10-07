Germania accoltellata sindaca del Spd | è in pericolo di vita Fermato il figlio 15enne
La nuova sindaca di Herdecke (Nord Reno-Vestfalia) Iris Stalzer è stata vittima di un’aggressione con coltello. La 57enne, esponente dell’ Spd, sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sarebbero critiche, riporta Bild. Secondo le informazioni, la prima cittadina è stata trovata gravemente ferita oggi dal figlio nei pressi del suo appartamento a Herdecke-Herrentisch. Avrebbe riportato numerose coltellate all’ addome, al petto e alla schiena. Avrebbe detto di essere stata aggredita per strada da diversi uomini. Al momento i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvarle la vita. Iris Stalzer era stata appena eletta sindaco della città della Ruhr al ballottaggio del 28 settembre; è un avvocata, è sposata e madre di due adolescenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: germania - accoltellata
Germania, accoltellata sindaca:,è grave
Germania, accoltellata sindaca: è grave
Germania, accoltellata sindaca del Spd: è in pericolo di vita
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Un'importante operazione di polizia e vigili del fuoco è in corso nella parte settentrionale di Monaco di Baviera, in Germania, fin dalle prime ore del mattino. Sul posto sono presenti anche unità speciali e artificieri. Secondo - facebook.com Vai su Facebook
Accoltella ex moglie, figlio e nipote: ricercato Caccia al 66enne siciliano in Germania, due dei feriti sono gravi https://siciliaweb.it/2025/09/accoltella-ex-moglie-figlio-e-nipote-ricercato/… - X Vai su X
Germania, accoltellata davanti casa la neosindaca Spd del comune di Herdecke - La sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. tg24.sky.it scrive
Germania: accoltellata neo sindaca dell'Spd in Vestfalia - La sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. Come scrive msn.com