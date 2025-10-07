Germania accoltellata sindaca del Spd | è in pericolo di vita Fermato il figlio 15enne

La nuova sindaca di Herdecke (Nord Reno-Vestfalia) Iris Stalzer è stata vittima di un’aggressione con coltello. La 57enne, esponente dell’ Spd, sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sarebbero critiche, riporta Bild. Secondo le informazioni, la prima cittadina è stata trovata gravemente ferita oggi dal figlio nei pressi del suo appartamento a Herdecke-Herrentisch. Avrebbe riportato numerose coltellate all’ addome, al petto e alla schiena. Avrebbe detto di essere stata aggredita per strada da diversi uomini. Al momento i medici del pronto soccorso stanno lottando per salvarle la vita. Iris Stalzer era stata appena eletta sindaco della città della Ruhr al ballottaggio del 28 settembre; è un avvocata, è sposata e madre di due adolescenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

