Germania accoltellata neosindaca Spd Iris Stalzer | è in condizioni gravissime
(Adnkronos) – Iris Stalzer, neoeletta sindaca di Herdecke, nella regione tedesca del NordReno Vestfalia, è stata trovata in casa con gravissime ferite da arma da taglio. A darne notizia alla Dpa sono state fonti delle forze di sicurezza locali. Stalzer, socialdemocratica, ha vinto al ballottaggio il mese scorso alle elezioni locali che si sono svolte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
