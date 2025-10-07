Germania accoltellata neosindaca Spd Iris Stalzer | è in condizioni gravissime

(Adnkronos) – Iris Stalzer, neoeletta sindaca di Herdecke, nella regione tedesca del NordReno Vestfalia, è stata trovata in casa con gravissime ferite da arma da taglio. A darne notizia alla Dpa sono state fonti delle forze di sicurezza locali. Stalzer, socialdemocratica, ha vinto al ballottaggio il mese scorso alle elezioni locali che si sono svolte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com