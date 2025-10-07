Germania accoltellata neosindaca dell’Spd

Iris Stalzer, politica dellSpd e neosindaca di Herdecke, in Nordreno-Vestfalia, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. Secondo quanto scrive la Bild sarebbe stato fermato suo figlio adottivo di 15 anni. Il ragazzo tuttavia avrebbe riferito alla polizia che ad accoltellare la madre per strada sarebbero stati alcuni uomini. La donna, 57 anni ed eletta prima cittadina il 28 settembre, sarebbe stata colpita più volte al ventre e alla schiena e verserebbe in condizioni critiche. Sulla vicenda si è espresso anche il cancelliere Friedrich Merz: «Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. 🔗 Leggi su Lettera43.it

germania accoltellata neosindaca dell8217spd

