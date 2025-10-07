Germania | accoltellata neo sindaca dell' Spd in Vestfalia

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Berlino, 7 ottobre 2025 - La sindaca di un piccolo centro del Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione.  Iris Stalzer è una politica dell'Spd. Sul posto si è mobilitata la polizia, secondo il tabloid ed altri media tedeschi. Herdecke è un centro di circa 22 mila abitanti.  "Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto". È quello che ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, reagendo molto rapidamente su X alle prime notizie trapelate sull'accoltellamento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

