Geotermia e sostenibilità | delegazioni dall' Europa per studiare il modello di teleriscaldamento

Padovaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di  Montegrotto Terme ospita per tre giorni una visita studio nell'ambito di GreenSPAS, importante progetto finanziato dal programma Interreg Europe che vede il Comune euganeo protagonista insieme ad altri partner internazionali. Al centro della visita lo studio del progetto di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: geotermia - sostenibilit

Cerca Video su questo argomento: Geotermia Sostenibilit224 Delegazioni Dall