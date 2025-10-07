Georgina Rodriguez sbarca su YouTube ma i record di Ronaldo sono ancora lontani

Gazzetta.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l'addio a Netflix, la 31enne ha deciso di fare da sé e di documentare la sua vita privata e lavorativa su YouTube. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

georgina rodriguez sbarca su youtube ma i record di ronaldo sono ancora lontani

© Gazzetta.it - Georgina Rodriguez sbarca su YouTube, ma i record di Ronaldo sono ancora lontani

In questa notizia si parla di: georgina - rodriguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposano: arriva l'annuncio social

Georgina Rodriguez porta la sensualità… in chiesa

Georgina Rodriguez in abito sexy anche in chiesa: il look hot che fa impazzire i social

georgina rodriguez sbarca youtubeGeorgina Rodriguez sbarca su YouTube - Dopo la fine dell'accordo con Netflix, Georgina Rodriguez continuerà a documentare la sua vita privata e lavorativa su YouTube. gazzetta.it scrive

Georgina Rodriguez sbarca nell'immobiliare, ecco le case favolose che affitta - Georgina Rodríguez è tornata in Spagna in grande stile: con un nuovo e ambizioso progetto imprenditoriale. Lo riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Georgina Rodriguez Sbarca Youtube