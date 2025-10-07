George Clooney vuota il sacco su quello che ha preso in passato | cocaina brownies psichedelici e tanto alcol

George Clooney ha deciso di aprire un capitolo privato della sua vita, rivelando dettagli inediti sul suo rapporto con le droghe durante i primi anni della sua carriera a Hollywood. In una lunga intervista rilasciata a Esquire, l’attore premio Oscar di 64 anni ha ammesso di aver sperimentato con sostanze stupefacenti negli anni ’80, quando era un giovane attore emergente nel panorama cinematografico americano. “ Nel 1982 ho provato, ho fatto uso di cocaina e altre cose “, ha dichiarato Clooney alla rivista con disarmante sincerità. “ Scherzavo spesso sul fatto di aver fatto troppa droga, ma la verità è che non è mai stato un grosso problema per me “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

