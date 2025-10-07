George Clooney rompe il silenzio sul suo passato | Quando tagliavano la cocaina con il lassativo

Roma, 8 ottobre 2025 – Una confessione in piena regola quella di George Clooney che ha parlato con grande franchezza del suo passato, ammettendo di aver fatto uso di droghe agli inizi della sua carriera, ma chiarendo che non si è mai trattato di una dipendenza. In un’intervista concessa a Esquire, l’attore ha ricordato di aver provato la cocaina nei primi anni Ottanta, periodo in cui la sostanza era diffusa e considerata erroneamente “non pericolosa”. Ecco cosa ha detto. Dalla cocaina alla marijuana. Clooney ha spiegato di non aver mai provato particolare attrazione per quella droga, anche perché spesso veniva tagliata con un lassativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - George Clooney rompe il silenzio sul suo passato: “Quando tagliavano la cocaina con il lassativo”

