La star di Ocean's Eleven e E.R. - Medici in prima linea ha spiegato la scelta di non vivere in California con la propria famiglia, la moglie e i figli. In una recente intervista rilasciata a Esquire, George Clooney ha raccontato il motivo che l'ha spinto a non crescere i propri figli a Hollywood, preferendo trasferirsi in Europa. Dopo la nascita dei due gemelli, Clooney e consorte hanno deciso di trasferirsi in una fattoria in Francia. Una scelta ponderata e ben spiegata dall'attore premio Oscar. George Clooney ha preferito la Francia a Hollywood La star vive con la sua famiglia nel territorio transalpino, lontano da Los Angeles e da una cultura che, secondo Clooney, avrebbe privato i suoi figli di avere una 'chance equa' nella vita. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - George Clooney: “Ho lasciato Hollywood per dare ai miei figli una vita normale”