Interrotta la striscia negativa e ritorno al gol con un tris importante. Per la Fermana una domenica quasi perfetta quella appena trascorsa con il secondo successo in campionato. Serviva riprendere confidenza con i tre punti perché la botta, a livello morale, per il ko con l’Osimana poteva essere molto pesante. Stavolta l’attacco è andato tutto a segno con Cicarevic, Guti e il neo arrivato Fofi. Bene i due tre quarti Cicarevic e Guti che non nuovo assetto tattico sono sembrati maggiormente a loro agio, soprattutto con maggiore libertà di muoversi alle spalle di Fofi. Il 3-4-2-1 di partenza era stato scelto anche per dare maggiore copertura alla fase difensiva con Kieling e Rodriguez braccetti e Scanagatta al centro a dirigere le operazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gentilini promuove la Fermana: "E' solo un mattoncino"