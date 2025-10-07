Genova donna con figlio in braccio rapinata sul bus | fermato marocchino

Imolaoggi.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condotto in Questura, l'uomo è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

genova donna con figlio in braccio rapinata sul bus fermato marocchino

© Imolaoggi.it - Genova, donna con figlio in braccio rapinata sul bus: fermato marocchino

In questa notizia si parla di: genova - donna

Foto di sesso di gruppo in un locale a Genova finiscono in chat di WhatsApp: donna denuncia per revenge porn

Anziani narcotizzati e derubati in casa a Genova: “Raggirati da una donna che chiedeva aiuto”

Genova, settantenni narcotizzati e derubati in casa da una donna che chiedeva un bicchiere d'acqua

genova donna figlio braccioRapina una donna sull'autobus e aggredisce il marito che ha provato a fermarlo: arrestato - l vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza cittadine e dell’autobus per identificare i presunti complici ... Come scrive primocanale.it

genova donna figlio braccioGenova, choc su un autobus in via Cantore: ruba il telefono a una madre col bimbo in braccio - Un 24enne marocchino è stato denunciato per rapina impropria dopo aver sottratto uno smartphone su un autobus a Genova con tre complici. Segnala virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Donna Figlio Braccio