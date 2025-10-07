Genova donna con figlio in braccio rapinata sul bus | fermato marocchino

Condotto in Questura, l'uomo è risultato avere numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Genova, donna con figlio in braccio rapinata sul bus: fermato marocchino

In questa notizia si parla di: genova - donna

Foto di sesso di gruppo in un locale a Genova finiscono in chat di WhatsApp: donna denuncia per revenge porn

Anziani narcotizzati e derubati in casa a Genova: “Raggirati da una donna che chiedeva aiuto”

Genova, settantenni narcotizzati e derubati in casa da una donna che chiedeva un bicchiere d'acqua

Desirée Rancatore. . Dalla prima di ieri sera al Teatro Carlo Felice di Genova, Aria di Donna Anna “ Non mi dir bell’ Idol mio” . Lascio parlare la musica ed il canto … viva Mozart ringrazierò’ in eterno la stupenda Edith Matis ed il grande Maestro Sir. Cha Vai su Facebook

Paura sul bus: donna con bimbo in braccio rapinata https://ift.tt/AJ5t72C https://ift.tt/FCYOmhu - X Vai su X

Rapina una donna sull'autobus e aggredisce il marito che ha provato a fermarlo: arrestato - l vaglio degli investigatori le immagini di videosorveglianza cittadine e dell’autobus per identificare i presunti complici ... Come scrive primocanale.it

Genova, choc su un autobus in via Cantore: ruba il telefono a una madre col bimbo in braccio - Un 24enne marocchino è stato denunciato per rapina impropria dopo aver sottratto uno smartphone su un autobus a Genova con tre complici. Segnala virgilio.it