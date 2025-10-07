Genova divisa su Francesca Albanese la sindaca Salis si ritira dall’evento su Gaza di oggi | Data inopportuna
Un convegno, una data simbolica e una polemica che ha travolto la politica genovese. L’incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, previsto per il 7 ottobre 2025, ha scatenato un acceso dibattito che ha coinvolto istituzioni, comunità ebraica e forze politiche. La coincidenza con il secondo anniversario dell’ attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, che causò la morte di oltre 1.200 persone in Israele e il rapimento di 250 ostaggi, ha trasformato un evento culturale in un caso politico nazionale. L’iniziativa, organizzata da Defence for Children Italia, Amnesty International, Associazione dei Giuristi Democratici e Anpi, era inizialmente prevista a Palazzo Ducale con il patrocinio del Comune di Genova. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In alcune città come Genova e Napoli la polizia ha abbassato gli scudi, lasciato i manganelli a terra e fatto passare chi stava manifestando. Qualcuno degli agenti, mi dicono, a fine turno ha perfino manifestato a sua volta. Questa è la dimostrazione che il probl Vai su Facebook
Francesca Albanese a Genova il 7 ottobre. L’indignazione della presidente della comunità ebraica: “Sconcertante” - Raffaella Petraroli si è detta “sconcertata” non dal fatto che partecipi a un convegno sulla Palestina ma dalla scelta della data “anniversario della strage di Hamas in Israele”. Lo riporta quotidiano.net
La città di Genova incontra Francesca Albanese, l'evento ai Luzzati - Appuntamento martedì 7 ottobre 2025, alle ore 20, ai Giardini Luzzati (inizialmente era in programma a Palazzo Ducale). mentelocale.it scrive