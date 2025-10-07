Genova divisa su Francesca Albanese la sindaca Salis si ritira dall’evento su Gaza di oggi | Data inopportuna

Cultweb.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un convegno, una data simbolica e una polemica che ha travolto la politica genovese. L’incontro con Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, previsto per il 7 ottobre 2025, ha scatenato un acceso dibattito che ha coinvolto istituzioni, comunità ebraica e forze politiche. La coincidenza con il secondo anniversario dell’ attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023, che causò la morte di oltre 1.200 persone in Israele e il rapimento di 250 ostaggi, ha trasformato un evento culturale in un caso politico nazionale. L’iniziativa, organizzata da Defence for Children Italia, Amnesty International, Associazione dei Giuristi Democratici e Anpi, era inizialmente prevista a Palazzo Ducale con il patrocinio del Comune di Genova. 🔗 Leggi su Cultweb.it

genova divisa su francesca albanese la sindaca salis si ritira dall8217evento su gaza di oggi data inopportuna

© Cultweb.it - Genova divisa su Francesca Albanese, la sindaca Salis si ritira dall’evento su Gaza di oggi: “Data inopportuna”

In questa notizia si parla di: genova - divisa

genova divisa francesca albaneseFrancesca Albanese a Genova il 7 ottobre. L’indignazione della presidente della comunità ebraica: “Sconcertante” - Raffaella Petraroli si è detta “sconcertata” non dal fatto che partecipi a un convegno sulla Palestina ma dalla scelta della data “anniversario della strage di Hamas in Israele”. Lo riporta quotidiano.net

genova divisa francesca albaneseLa città di Genova incontra Francesca Albanese, l'evento ai Luzzati - Appuntamento martedì 7 ottobre 2025, alle ore 20, ai Giardini Luzzati (inizialmente era in programma a Palazzo Ducale). mentelocale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Genova Divisa Francesca Albanese