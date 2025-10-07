A Genova, i Palazzi dei Rolli aprono le loro porte per l’edizione autunnale dei Rolli Days 2025. La mostra andrà avanti da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. Quest’anno Genova celebra l’Ottocento, un secolo di straordinarie trasformazioni, che hanno profondamente ridefinito l’identità della città. Cultura, architettura, politica e industria si mescolarono. Genova emerse come una metropoli moderna, proiettata verso il futuro, ma, al tempo stesso, radicata nella sua storia. I Rolli Days, l’evento culturale di punta della città, si presenta come l’atto conclusivo dell’anno dell’Ottocento. L’iniziativa offrirà un programma unico e ampliato: la manifestazione si apre, infatti, a nuovi percorsi guidati e a nuove sfide, finora mai sperimentate. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Genova, al via i Rolli Days 2025