Genova al via i Rolli Days 2025
A Genova, i Palazzi dei Rolli aprono le loro porte per l’edizione autunnale dei Rolli Days 2025. La mostra andrà avanti da venerdì 17 a domenica 19 ottobre. Quest’anno Genova celebra l’Ottocento, un secolo di straordinarie trasformazioni, che hanno profondamente ridefinito l’identità della città. Cultura, architettura, politica e industria si mescolarono. Genova emerse come una metropoli moderna, proiettata verso il futuro, ma, al tempo stesso, radicata nella sua storia. I Rolli Days, l’evento culturale di punta della città, si presenta come l’atto conclusivo dell’anno dell’Ottocento. L’iniziativa offrirà un programma unico e ampliato: la manifestazione si apre, infatti, a nuovi percorsi guidati e a nuove sfide, finora mai sperimentate. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: genova - rolli
“Genova e i Signori del Mare”, edizione speciale dei Rolli Days in occasione del Salone Nautico
Riflettori sui Rolli. Genova ’Superba’ con i suoi palazzi
Genova, i Rolli Days dedicati al Nautico chiudono con oltre 10mila spettatori | Video
Le prenotazioni per Rolli Days – Genova e l’Ottocento sono aperte! Prenota subito il tuo posto e preparati a immergerti nell’arte, nella storia e nell’atmosfera ottocentesca della città. L’evento si svolgerà dal 17 al 19 ottobre. https://landing.visitgenoa.it/rollidays- - X Vai su X
Siete pronti per una nuova edizione dei Rolli Days? Dopo l'incredibile successo di settembre, la celebre rassegna culturale cittadina torna con visite e percorsi inediti dedicati alla trasformazione di Genova in età ottocentesca Da via Roma al Cimitero M - facebook.com Vai su Facebook
Rolli Days 2025, l'edizione d'autunno dedicata all'Ottocento tra palazzi e luoghi inediti. Il programma - Una versione dell'evento culturale alla scoperta di palazzi e luoghi della città, dedicato al Diciannovesimo secolo. Da mentelocale.it
Rolli Days d'autunno 2025: Genova celebra l'Ottocento tra arte e cambiamento - La Chiesa di Santa Maria delle Vigne: il più antico santuario mariano della città di Genova assume un nuovo aspetto nell'Ottocento, con una facciata in stile neoclassico realizzata tra 1841 e 1848 da ... Scrive mentelocale.it