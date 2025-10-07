Il raduno della Nazionale italiana di calcio si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa del CT Gennaro Gattuso al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Gli Azzurri si apprestano ad affrontare un doppio impegno fondamentale nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, giocando a Tallinn sabato 11 ottobre contro l’Estonia e a Udine martedì 14 ottobre con Israele. “ Dobbiamo annusare il pericolo, non bisogna dare nulla per scontato. Le partite bisogna chiuderle, portarle con criterio fino in fondo. Su questo non siamo stati bravissimi. Per quanto riguarda il minutaggio e la condizione fisica dei ragazzi stiamo meglio di un mese fa, di questo siamo contenti “, dichiara il commissario tecnico dell’Italia dopo il rocambolesco 5-4 di un mese fa a Debrecen contro gli israeliani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gennaro Gattuso: “Per arrivare ai playoff bisogna stare con le antenne dritte e fare risultato”