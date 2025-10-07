Gennaro Gattuso | Per arrivare ai playoff bisogna stare con le antenne dritte e fare risultato
Il raduno della Nazionale italiana di calcio si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa del CT Gennaro Gattuso al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Gli Azzurri si apprestano ad affrontare un doppio impegno fondamentale nelle qualificazioni per i Mondiali del 2026, giocando a Tallinn sabato 11 ottobre contro l’Estonia e a Udine martedì 14 ottobre con Israele. “ Dobbiamo annusare il pericolo, non bisogna dare nulla per scontato. Le partite bisogna chiuderle, portarle con criterio fino in fondo. Su questo non siamo stati bravissimi. Per quanto riguarda il minutaggio e la condizione fisica dei ragazzi stiamo meglio di un mese fa, di questo siamo contenti “, dichiara il commissario tecnico dell’Italia dopo il rocambolesco 5-4 di un mese fa a Debrecen contro gli israeliani. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gennaro - gattuso
Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell'Italia
Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell'Italia
Gennaro Gattuso è il nuovo ct dell'Italia
? '' '' Le parole del ct Gennaro Gattuso in vista del doppio impegno contro Estonia e Israele https://vivoazzurrotv.it/videos/detail/283958-gattuso-in-conferenza-dobbiamo-pr - X Vai su X
Michele Chiariello, scrittore e opinionista sportivo, conosce bene Gennaro #Gattuso. Abbiamo parlato con lui di quel famoso #Napoli-Verona, dell'addio di Gattuso agli azzurri, del rapporto con De Laurentiis e del grande rimpianto dell'attuale ct dell'Italia. Lin - facebook.com Vai su Facebook
Gennaro Gattuso: “Per arrivare ai playoff bisogna stare con le antenne dritte e fare risultato” - Il raduno della Nazionale italiana di calcio si è aperto quest'oggi con la consueta conferenza stampa del CT Gennaro Gattuso al Centro Tecnico Federale di ... Riporta oasport.it
Gattuso li fa fuori, non saranno convocati: impazza già la polemica - Gennaro Gattuso è al lavoro in vista delle convocazioni della nazionale per gli impegni contro Estonia e Israele ... Secondo calciomercatoweb.it