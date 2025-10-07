Genie Make a Wish spiegazione del finale del nuovo K-Drama Netflix

Genie, Make a Wish è la più recente commedia romantica fantasy scritta da Kim Eun-sook, celebre autrice di successi come Guardian: The Great and Lonely God e Mr. Sunshine. In questa serie, la sceneggiatrice spinge al massimo i suoi temi preferiti, mescolando comicità, tragedia e mitologia. La storia unisce elementi di fantasia millenaria, amore maledetto e riflessioni sulla natura umana, costruendo un racconto che sfugge a qualsiasi categoria classica del K-drama. Il protagonista è Iblis (Kim Woo-bin), un genio satanico esiliato all’inferno dopo essersi ribellato a Dio e rifiutato di convivere con gli uomini. 🔗 Leggi su Cinefilos.it