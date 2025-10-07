GENESORS FORMULA 2026 Ing Alessandro Mongello — L’INTELLIGENZA MECCANICA CHE CAMBIA LA F1

Un telaio trasparente e intelligente. L’elemento più distintivo della Genesors Formula 2026 è il suo telaio: una struttura monoscocca trasparente in grafene e nanotitanio che mostra, come attraverso una lente, la complessità del motore e dei sistemi interni. La trasparenza non è un esercizio di stile, ma una filosofia progettuale: l’idea di rendere visibile la tecnologia per esaltare il valore dell’ingegneria. Ogni componente dialoga con gli altri grazie al sistema Smart Frame, un’intelligenza distribuita che monitora in tempo reale stress meccanici, temperatura e vibrazioni. L’auto “sente” la pista e reagisce, regolando il comportamento delle sospensioni e la rigidità del telaio in pochi millisecondi. 🔗 Leggi su Citypescara.com