Generazione Z tra paura di fallire e voglia di futuro la scuola resta una sfida emotiva
Milano, 7 ottobre 2025 – I giovani italiani mantengono un buon livello di speranza attiva con una media di 3,61 su 5 nella capacità di immaginare percorsi alternativi per il futuro, ma la paura del fallimento, soprattutto tra le ragazze e i più grandi, pesa come un giudizio complessivo sul proprio valore. Buoni il livello di empatia e attenzione ai valori morali, specie tra le ragazze e i più giovani. I risultati della ricerca realizzata da Ipsos per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo al centro dei tanti temi di discussione di Parole A Scuola, giornata formativa gratuita sulla Generazione Z che si terrà il prossimo 18 ottobre a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
