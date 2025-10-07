Generazione Z tra paura di fallire e voglia di futuro la scuola resta una sfida emotiva

Quotidiano.net | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 7 ottobre 2025 – I giovani italiani mantengono un buon livello di speranza attiva con una media di 3,61 su 5 nella capacità di immaginare percorsi alternativi per il futuro, ma la paura del fallimento, soprattutto tra le ragazze e i più grandi, pesa come un giudizio complessivo sul proprio valore. Buoni il livello di empatia e attenzione ai valori morali, specie tra le ragazze e i più giovani. I risultati della ricerca realizzata da Ipsos per l’Osservatorio Giovani dell’Istituto Toniolo al centro dei tanti temi di discussione di Parole A Scuola, giornata formativa gratuita sulla Generazione Z che si terrà il prossimo 18 ottobre a Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

