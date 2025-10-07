La Generazione Jones si trova esattamente a metà strada tra il baby boom e la generazione X, e comprende gli individui nati tra il 1954 e il 1965, ossia quelli che hanno vissuto la transizione dall’analogico al digitale. Cosa c’entri questo coi Counting Crows lo spiega il loro frontman Adam Duritz, classe 1964, il quale – a suo dire – avrebbe contribuito a ispirare il nome di questa fetta di popolazione. Come? Scrivendo uno degli inni più rappresentativi degli anni novanta, quella Mr. Jones che nel 1994 fruttò alla band il Billboard music award e l’MTV video music award per il miglior gruppo rock esordiente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Generazione Jones, unica data italiana dei Counting Crows: la rock band dall’animo tormentato