Gemma Galgani dà del grasso a Mario a UeD torna Barbara e Maria non saluta Ruggiero
La puntata odierna di Uomini e Donne è partita da Mario Lenti e le numerose dame che sta conoscendo. La situazione è degenerata nel giro di poco tempo a causa di alcune decisioni che sono nate. Gemma e Marina chiudono con Mario Lenti: scoppiano liti al Trono Over di UeD. Nuovo blocco dedicato a Gemma Galgani, Mario Lenti, Magda e Marina nel corso della puntata del 7 ottobre di Uomini e Donne. Gli animi si sono infuocati nel giro di poco tempo. Si è partiti da un confronto post puntata tra il cavaliere e Marina. Quest’ultima non ha accettato di uscire a cena con lui in quanto non crede all’autenticità del suo interlocutore. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Uomini e Donne, intervista esclusiva a Giorgio Manetti: ''Tornerei in Tv come presentatore. Gemma Galgani? Caso particolare''
Gemma galgani in vacanza: glamour e relax lontano dalla tv
Uomini e Donne, Gemma Galgani mostra il suo look su Instagram prima di tornare in studio
Parrocchia Santa Gemma Galgani di Mazara del Vallo, da giovedì 9 a domenica 12 ottobre 2025 organizzata la Festa di San Carlo Acutis #LaTr3 - facebook.com Vai su Facebook
"Uomini e Donne", Gemma Galgani in lacrime per le battute di Tina Cipollari: "Mi hai stancata" #gemma #tina #uominiedonne #tinacipollari #gemmagalgani - X Vai su X
UeD spoiler dal 7 al 9 ottobre: Gemma chiude con Mario accusandolo di essere 'grasso' - Le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, Uomini e donne, in onda dal 7 al 9 ottobre promettono scintille, soprattutto per quanto riguarda il trono over. Da it.blastingnews.com
Gemma Galgani chiude con Mario a Uomini e Donne/ Troppo grasso per lei? Ecco cos’è successo - Gemma Galgani sorprende tutti e decide di chiudere con Mario: ecco cos'è successo nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Riporta ilsussidiario.net