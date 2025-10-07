Gemma Galgani dà del grasso a Mario a UeD torna Barbara e Maria non saluta Ruggiero

La puntata odierna di Uomini e Donne è partita da Mario Lenti e le numerose dame che sta conoscendo. La situazione è degenerata nel giro di poco tempo a causa di alcune decisioni che sono nate. Gemma e Marina chiudono con Mario Lenti: scoppiano liti al Trono Over di UeD. Nuovo blocco dedicato a Gemma Galgani, Mario Lenti, Magda e Marina nel corso della puntata del 7 ottobre di Uomini e Donne. Gli animi si sono infuocati nel giro di poco tempo. Si è partiti da un confronto post puntata tra il cavaliere e Marina. Quest’ultima non ha accettato di uscire a cena con lui in quanto non crede all’autenticità del suo interlocutore. 🔗 Leggi su Tutto.tv

