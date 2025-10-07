Gaza Trump | C’è una chance di pace Hamas chiede garanzie a Israele dopo rilascio ostaggi

Il secondo anniversario dell’ attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele che scatenò la guerra cade mentre sono in corso i negoziati indiretti fra Hamas e Israele a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Mentre commemorazioni si tenevano nei kibbutz attaccati due anni fa e Tel Aviv si preparava ad accogliere nella ‘piazza degli ostaggi’ una manifestazione serale organizzata dai familiari delle vittime, nella località sul Mar Rosso al tavolo dei negoziati si discutevano i dettagli del piano di Donald Trump, che è stato accettato da Benjamin Netanyahu e in parte anche da Hamas. La delegazione Usa, guidata dall’inviato Steve Witkoff e di cui fa parte il genero di Trump, Jared Kushner, dovrebbe unirsi ai colloqui mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

