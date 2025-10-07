Gaza Trump | C’è una chance di pace Hamas chiede garanzie a Israele dopo rilascio ostaggi
Il secondo anniversario dell’ attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele che scatenò la guerra cade mentre sono in corso i negoziati indiretti fra Hamas e Israele a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Mentre commemorazioni si tenevano nei kibbutz attaccati due anni fa e Tel Aviv si preparava ad accogliere nella ‘piazza degli ostaggi’ una manifestazione serale organizzata dai familiari delle vittime, nella località sul Mar Rosso al tavolo dei negoziati si discutevano i dettagli del piano di Donald Trump, che è stato accettato da Benjamin Netanyahu e in parte anche da Hamas. La delegazione Usa, guidata dall’inviato Steve Witkoff e di cui fa parte il genero di Trump, Jared Kushner, dovrebbe unirsi ai colloqui mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"
Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza
'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'
Trump: 'C'è una reale chance di pace a Gaza'. Media: 'Hamas accetta il disarmo ma rifiuta Blair' - Netanyahu parla di 46 ostaggi, i familiari chiedono spiegazioni: 'Sono 48, li rivogliamo indietro' (ANSA) ... Si legge su ansa.it
Trump, c'e' una reale chance di pace a Gaza - Donald Trump vede una "reale possibilità" di raggiungere un accordo di pace a Gaza in questo momento. Segnala altoadige.it