Gaza Trump assicura | C’è una reale chance di pace a Gaza riporteremo a casa gli ostaggi

La prima tornata di negoziati diretti tra Hamas e Israele iniziata alla vigilia del secondo anniversario del 7 ottobre, è stata “positiva“. E il presidente a stelle e strisce, Donald Trump, non resiste a non esprimersi in modo ancor più positivo lanciando uno dei suoi soliti moniti: “Una volta che l’accordo su Gaza sarà raggiunto, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Trump assicura: “C’è una reale chance di pace a Gaza, riporteremo a casa gli ostaggi”

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

Pace a Gaza, Trump: “Fate in fretta”. Ma nella Striscia continua il massacro. La telefonata con il Cremlino. Netanyahu critica l’Europa “debole e ininfluente su questi colloqui”. Poi parla con Putin anche di nucleare Iran e di Siria - X Vai su X

Gaza, Trump: «Hamas sta accettando cose importanti, presto avremo un accordo» - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, diretta. Trump plaude a Israele: «Ora Hamas si muova». Media: Witkoff verso l'Egitto, domani al via negoziati - La fazione islamica ha annunciato ufficialmente di essere pronta a rilasciare «tutti gli ... Da ilgazzettino.it

Gaza, Hamas accetta il piano di Trump in 20 punti: ostaggi liberi in cambio di 250 ergastolani palestinesi, Striscia deradicalizzata e riqualificata. Cosa cambia - La Casa Bianca ha pubblicato il piano di Donald Trump e Hamas, stando a una nota diffusa su Telegram, ha accettato pur chiedendo di trattare ... ilmessaggero.it scrive